Ceyhan'da trafik kazası 1 ölü, 2 yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi öldü 2 ise yaralandı.

Olay Ceyhan Kozan Karayolu, Mercimek Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Oktay B.'nin kullandığı 01 ABA 109 plakalı otomobil karşı yönden gelen Sadık Veli Çelik'in kullandığı 06 H 3510 plakalı otomobil ile henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Trafik kazasında her iki otomobil hurdaya dönerken, sürücüsü 34 yaşındaki Sadık Veli Çelik olay yerinde hayatını kaybetti.

Diğer otomobil sürücüsü Oktay B. olay yerine gelen ambulansla tedavi edilirken, araçta bulunan Özgür Özçelik kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri sürücü Oktay B'yi gözaltına alarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürürken, hayatını kaybeden Sadık Veli Çelik'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.