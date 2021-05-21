Ceyhan'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D-400 Karayolunda meydana gelen kazada, Onur Cem Günbaz'ın kullandığı (35) 01C 0345 plakalı otomobil, yeni mezarlık kavşağında yola çıkan Zeki Yarat (68) idaresindeki 01 DMG 08 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Ahmet Günbaz (72) kaza yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Onur Cem Günbaz ile yanındaki Hatice Günbaz ve kamyonet sürücüsü Zeki Yarat yaralandı.

Çevredeki vatandaşların bildirmesiyle olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.