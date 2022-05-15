Ceyhan'da traktör yarışı heyecanı yaşandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde çiftçiler arasında traktör yarışı düzenlendi.

Ceyhan Belediyesi, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde traktör yarışması düzenledi. Ceyhanlı 25 çiftçinin katıldığı yarışma renkli görüntülere sahne oldu. Tarım ilçesi Ceyhan'da gerçekleşen ve çiftçinin farkındalığını artırmanın yanı sıra daha sosyal bir Ceyhan oluşmasına katkı sağlayan yarışma çiftçiler tarafından büyük ilgi gördü. Traktör yarışlarına ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını kaydeden Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, tarımın emek ve yürek işi olduğunu ifade etti. Toprağa hayat veren tüm çiftçilerin bayramını kutlayan Erdem, Ceyhan'ın Adana ve Türkiye tarımının göz bebeği ilçelerinin başında geldiğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduktan sonra ülkemizin tarım ve tarıma dayalı sanayiyle gelişebileceğini vurgulayan ve dünyanın bir çok ülkesindeki tarım çeşitliliğini Türkiye'ye getiren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden yürüdüklerini dile getirdi. Çiftçinin en önemli tarım makinelerinden biri olan traktörleri yarıştırdıklarını ancak amacın Ceyhan çiftçisinin Türkiye tarımına sunduğu katkının güçlü sesinin her alana yayılması olduğuna işaret eden Erdem, “Çiftçiyi, köylüyü baş tacı eden Atatürk'ün ilke ve devrimleri ışığında ilerlerken gerek ilçemiz, gerek Adana'mız ve gerekse ülkemiz genelinde tarıma ayrılacak payın yanı sıra tarımdaki nüfusun azalması değil artışıyla muasır medeniyetler seviyesine ulaşılabileceğine inanıyorum. Tüm çiftçilerimizin yolu bahtı açık olsun” şeklinde konuştu.

Yarışma sonunda şampiyonluk ipini Cengiz Dursun göğüsledi. İkinci Hüseyin Dalgıç, üçüncü ise Cabbar Koç oldu. Dereceye giren çiftçilere mısır tohumu, mobil gübreleme destek servisi ve hediye çeki verildi. Yarışmaya katılarak heyecan uyandıran tüm çiftçilere teşekkür eden Erdem, dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.

Yarışmayı izlemeye Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Savaş Öztürk, çok sayıda çiftçi ve vatandaşın yanı sıra belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları katıldı.