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Ceyhan'da tütün mamülü operasyonu

Adana’nın Ceyhan ilçesinde çok sayıda tütün ve tütün mamülü ele geçirildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde çok sayıda tütün ve tütün mamülü ele geçirildi.


Adana İl Jandarma Komutanlığınca, tütün ve tütün mamulü kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, ilçeye bağlı Mustafabeyli Mahallesinde yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirdi. Durdurulan bir minibüste yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 35 bin lira olan TAPDK bandrolsüz 49 kutu sigara kağıdı, 6 kilogram tütün ve içerisinde 195 bin adet boş makaron olan 975 kutu boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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