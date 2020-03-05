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Ceyhan'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda torbacılık yaptığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda torbacılık yaptığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarını takibe aldı. Yapılan çalışmada Y.Ö., M.S. ve Ü.T. isimli şahıslarla beraber, 2 bin 910 adet uyuşturucu nitelikli hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.


Şahısların emniyette yapılan sorgulamanın ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu kapsamında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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