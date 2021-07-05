Ceyhan'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliğince yapılan çalışmada, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen toplam 5 kişinin yakalanmasına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada, 3254.2 gram sentetik kannabinoid katkılı toz maddesi, 13.20 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 99 adet uyuşturucu hap, 3 gram esrar tohumu, uyuşturucu madde imalatında kullanıldığı değerlendirilen 3 adet aseton, 1 adet ruhsatsız tabanca, 74 adet fişek, uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 4 bin 440 TL para ele geçirildi.