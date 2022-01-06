İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ceyhan'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 4 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde yapılan şafak operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.


Yapıla aramalarda 101.12 gram esrar maddesi, 7,38 gram sentetik kannabinoid katkılı toz maddesi, 1.27 gram metamfetamin maddesi, 8 adet 300 mg uyuşturucu nitelikli hap ve uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 2050 TL para ele geçirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.