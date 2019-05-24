Ceyhan'da yaşlıların evlerinde bayram temizliği yapılıyor

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, hizmet alanında "insan odaklı" çalışmaya gayret ederek Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerinin ihtiyaç sahibi yaşlıları tespit ettiklerini ve evlere gidilerek ihtiyaç sahibi büyüklerin ev temizliği ve kişisel bakımlarının yapıldığını söyledi.

Hemşehrilerinin huzurlu bir yaşam sürmelerini amaçladıklarını belirten Başkan Aydar şöyle konuştu:

"Yaşlı, engelli, bakıma muhtaç ve maddi durumu yetersiz olup kişisel bakımı ve ev temizliğini yapamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım eli uzatmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sorunlarına çözüm bulmaya gayret ettiğimiz bu güzel insanların hayır dualarını almak bizlere güç veriyor. Belediyecilik sadece yol yapmak değildir, bu işin bir de sosyal ve toplumsal yönü vardır. Bu hizmetler bizlere dua olarak geri dönüyor. Onların hayır dualarıyla hizmetlerimizi aksatmadan sürdürüyoruz. Elleri öpülesi ninelerimiz ve dedelerimizin duaları ile göreve geldik, onlara hizmet etmekten, yanlarında olmaktan onur duyuyoruz” diye konuştu.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce ilçenin farklı mahallelerinde bu hizmetin belirli aralıklarla verildiğini hatırlatan Başkan Aydar, daha fazla vatandaşa ulaşmak için duyarlılık beklediklerini dile getirdi.

Farklı sebeplerden dolayı artık ev temizliğini yapamadıklarını belirten vatandaşlar ise, "Kendi imkanlarımızla evimizi temizlememiz mümkün değil. Belediyemizin temizlik görevlileri sürekli evimizi baştan aşağı temizliyor. Bu bayram öncesinde yine evimize gelerek temizliğimizi yaptılar. Bayrama pırıl pırıl gireceğiz. Bu hizmetinden dolayı başkanımız Kadir Aydar'a teşekkür ediyoruz” dediler.