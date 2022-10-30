İhlas Haber Ajansı

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Ceyhan'da zeybekli meşaleli kutlama

Adana’nın Ceyhan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla zeybek ve meşaleli yürüyüş düzenlendi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla zeybek ve meşaleli yürüyüş düzenlendi.


Ceyhan Çamlıyol'u iki taraflı trafiğe kapatıp zeybek oyunu oynayan Ceyhanlılar, Cumhuriyet Bayramı finalinde hem onurlu hem de duygu dolu anlar yaşadı.


Caddenin çift tarafına dizilen 100 erkek 100 kadınla zeybek oyunu oynayan Başkan Hülya Erdem'in 200 Ceyhanlı ile birlikte uyumlu oyunu ve sanatçı Haluk Levent'in söylediği İzmir Marşı eşliğindeki meşaleli yürüyüş Ceyhanlıları hem sokaklara hem de balkonlara koşturdu.


Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleri ışığında ailesi olarak gördüğü Ceyhanlılara hizmet etme sevdasından vazgeçmeyeceğini vurgulayan Başkan


Erdem, “Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ekip arkadaşlarımız bayramın doruğa ulaşması için günlerce çalıştı. Tüm Ceyhanlılar bir hafta süren bayram kutlamalarımıza dolu dolu eşlik etti. Yürekli erkeklerle, yürekli kadınlarla güzel bir zeybek oyunu gerçekleştirdik. Zeybek nasıl oynanır Ceyhanlılar gösterdi. Yaşasın Cumhuriyet” diye konuştu.

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