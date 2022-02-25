Ceyhan'daki cinayete 3 tutuklama

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 25 yaşındaki Yılmaz Kımızoğlu'nun evinde öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

18 Şubat Cuma günü Şahin Özbilen Mahallesi, Özmen Sokaktaki evinde başından yaralanmış, kanlar içinde bulunan Yılmaz Kımızoğlu, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne burada yapılan ön muayenenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kımızoğlu, bir gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis olayı gerçekleştiren, azmettiren, yardım ve yataklıkta bulunduğu iddia edilen 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 kişiden M.T., Ü.H. ve S.C. sevk edildikleri adli makamlarca cinayeti işlediği ve azmettirdiği iddiasıyla tutuklandı.

A.T. isimli şahsa ev hapsi cezası, M.E. ve H.S. isimli şahıslara adli kontrol cezası, 11 şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.