Ceyhan'ın gurur günü

Adana'nın Ceyhan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi.

6 Ocak Ceyhan'ın kurtuluş günü dolayısıyla Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Süren, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Ayşe Muhacir, kurum müdürleri sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve muhtarların katılımıyla tören yapıldı.

Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz ve Hülya Erdem Atatürk anıtına çelenk sundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Ceyhan halkının kurtuluş bayramını kutladı.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem ise Ceyhan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü bir kez daha sevinç, coşku ve gururla kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Ceyhan bizim için bir sevdadır, 99 yıl önce atalarımızın da sevdasıydı. Bu sevda uğrunda şehit oldular, bu sevda uğrunda gazi oldular. Bu duygu ve düşüncelerle; bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü bize yeniden kazandıran ve kurduğu Cumhuriyet ile Türk Milleti'nin kaderini değiştiren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm hemşehrilerimin ve Ceyhan'ımızın kurtuluş gününü kutluyorum" dedi.

Cumhuriyet Meydanındaki törenin ardından Ceyhan Şehitliği'ndeki törene katılan protokol şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak dualar okudu.