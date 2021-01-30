Ceyhanlı temizlik işçisi örnek oluyor

Adana'nın Ceyhan ilçesinde belediye temizlik işlerinde görevli İbrahim Kavut yaptığı çalışmalarla örnek olurken, vatandaş ve esnaflarında takdirini topluyor.

Ceyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan iki çocuk babası İbrahim Kavut (38), Büyük Kırım Mahallesi Yaltır Caddesinin temizlik işlerine bakıyor. Caddenin temizliğini eksiksiz yerine getiren Kavut bununla da kalmayarak, her gün mesai bitiminde temizlik arabasını, süpürgesini ve kullandığı küreğini yıkayarak dezenfekte uygulaması yapıyor.

Temizlik görevlisi Kavut “Her gün temizlik işim bittikten sonra çöp arabamı oto yıkamaya getirip temizleyip teslim ediyorum. Ceyhan'ın temiz olmasını istiyorum, insanlarımızın hijyeni ve temizliği için görevimi yapıyorum. Yaptığım bu temizliğin meslektaşlarıma örnek olmasını istiyorum. Temizliği çok seviyorum, işimi severek yapıyorum. İnsanlarımız biraz temizlik konusunda gayret gösterirlerse sevinirim. Virüsten dolayı temiz olmasını istiyorum, temizlik imandan gelir, temiz olmaları kendileri için iyi olur'' dedi.

Esnaf Hanife Çalık, “Arkadaşımız İbrahim, işini gerçekten içten yapan, temiz yapan hatta kaldırımları ve dükkanların önünü bile süpüren bir arkadaşımız. İşini dört dörtlük yapan kardeşimiz'' diye konuştu.

Esnaf Mahir Cerit “İbrahim kardeşimizin temizlediği caddeye 'yoğurt dök yala', bu kadar titiz çalışan bir arkadaş görmedik. Biz arkadaşımızdan memnunuz. Bu cadde İbrahim gelene kadar böyle bir temizlik görmedi'' dedi.