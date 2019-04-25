Ceyhanspor'da ligde kalma sevinci

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Ceyhanspor, Süper Amatör Lig ekiplerinden Kürkçülerspor'u Play-out müsabakasında 1-0 mağlup ederek ligde kaldı.

2018-2019 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig 5. Grupta mücadele eden Ceyhanspor, Adana Süper Amatör Lig ekiplerinden Kürkçülerspor'la 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçı, 92. dakikada Burak Ergen'in golüyle Ceyhanspor 1-0 kazandı. Yeşil-beyazlı takım bu golle Bölgesel Amatör Lig'de kalma sevinci yaşadı.

Golün ardından maçın hakemi santra yaptırmadan maçın son düdüğünü çaldı. Ceyhanspor yedek kulübesi sahaya koşarak, galibiyetin ve ligde kalmanın sevincini yaşadı. Kürkçülerspor oyuncuları ise büyük bir üzüntü yaşadı.