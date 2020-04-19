İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ceza yemek için sokağa çıkmış

Adana’da sokağa çıkan bir kişiye polis 789 lira idari para cezası kesti.

Adana'da sokağa çıkan bir kişiye polis 789 lira idari para cezası kesti. Gencin "sokağa ceza yemek için çıktım" demesi dikkat çekti.


Adana Emniyet Müdürlüğü yeni tip korona virüs nedeniyle cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasına gidilmesi üzerine birçok yerde uygulama noktası oluşturdu.


Emirhan D. (19) isimli bir kişi, polisin Alparslan Türkeş Bulvarında kurduğu uygulama noktasından yaya olarak geçmek istedi. Hafta içinde de sokağa çıkması kısıtlı olan gence polis 789 lira idari para cezası yazdı. Emirhan D.'nin, sokağa ceza yemek için çıktığını söyleyip gülmesi dikkat çekti. Polis makbuzu da eline vererek eve gitmesi konusunda genci uyardı.


Emirhan D.'nin ceza yemesine rağmen gülmesi herkesi hayrete düşürdü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.