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Cezaevi firarisi Adana'da yakalandı

Kasten adam öldürme suçundan yattığı Kilis Cezaevi’nden kaçan bir şahıs, saklandığı Adana’da jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kasten adam öldürme suçundan yattığı Kilis Cezaevi'nden kaçan bir şahıs, saklandığı Adana'da jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Alınan bilgiye göre, S.Y. isimli cezaevi firarisinin Yüreğir ilçesi Eski Misis Mahallesinde saklandığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile adrese baskın yaptı. Yapılan operasyon neticesinde; firari S.Y. ile birlikte 2 adet tabanca ve 58 adet tabanca fişe ele geçirilirken şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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