ÇGC 44 yaşında

Adana'da Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin (ÇGC)kuruluşunun 44.yıldönümü bir dizi etkinlikle kutlandı. Kutlamalar çerçevesinde ilk olarak ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, Yönetim Kurulu Üyesi Süreyya Uri ile kadın gazeteciler Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Atatürk Parkı'ndaki törenin ardından Basın Anıtı'ndaki tören çerçevesinde; ÇGC Başkanı Esendemir ile birlikte Yönetim Kurulu Üyesi Süreyya Uri ve Hüseyin Arat ile TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, ASGD Adana Şube Başkanı Mustafa Boz, Hürriyet Gazetesi Bölge Temsilcisi Erdal Fernergiz, ÇGC Üyesi Bilal Tipi Basın Anıtına çelenk koydu. 1 dakikalık saygı duruşunun ardından günün anlam ve önemini içeren konuşmalar yapıldı.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Esendemir, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin ulu bir çınar gibi kök salmış, sektörün en önemli paydaşlarından biri haline geldiğini ifade ederek, “Aynı zamanda; Ülkemizdeki kamu yararına dernekler statüsüne sahip 5 gazeteciler cemiyetinden biri olmanın yanı sıra Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun da kurucuları arasındadır. Bugün geride kalan 43 yılın ardından, hep birlikte özlemini çektiğimiz sosyal tesise artık kavuşmuş durumdayız. Arif Nihat Asya Parkı içerisinde, Seyhan Nehri'nin en güzel manzarasına sahip konumda bulunan Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Kültür ve Sosyal Tesisi'nin, Cemiyetimize kazandırılmasında emeği geçen eski Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve meclis üyelerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Dünyada ve Türkiye'deki teknolojik gelişmeler paralelinde medya sektöründe de önemli gelişmeler yaşandığını belirten Esendemir, "Yazılı, görsel ve işitsel basının yanında artık iletişim portalları da günlük hayatımıza girdi. Yasama-Yürütme ve Yargı'nın ardından 4.kuvvet olan basın, iletişimdeki bu çok renklilikle daha da önem kazanmış hale geldi. Ancak devasa bir güce sahip olan internet haberciliği yasal alt yapıya sahip olmadığı için bugün doğum sancısı yaşamaktadır. Düzensiz ve denetimsizlik durumunun bir an önce gerekli düzenlemeler yapılarak ortadan kaldırılması ve internet haberciliğinin yasal statüye kavuşturulması gerekmektedir. Bir başka sıkıntı da; yaklaşık 10 aydır Basın Kartları Komisyonu'nun toplanmamış olmasıdır. Halen istenilen şartları yerine getiren ve bir an önce sarı basın kartı almayı bekleyen basın çalışanları, bu durumun sona ermesini beklemektedir. Ayrıca; basın kartlarının yenilenme formlarını tamamlayan sarı basın kartı sahipleri ile sürekli basın kartı sahipleri, yeni basın kartlarının durumunu merak etmektedir. Çünkü bir çok arkadaşımız sürekli kart sahibi olmasına rağmen ellerindeki sarı basın kartındaki son kullanma tarihi yüzünden zaman zaman zor durumda kalmaktadırlar. Başkanlık İletişim Başkanlığı'nın bu duruma bir an önce son vermesi en büyük beklentimizdir. Bu arada; sektörümüzü olumsuz yönde etkileyen korsan yayınlar, bayramdan bayrama çıkan ve düzensiz yayın yapan gazeteler konusunda da etkili mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından Basın Anıtı'ndaki Özgürlük Meşalesi yakıldı. Etkinlikler çerçevesinde, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, ÇGC'nin Seyhan Nehri kenarındaki Kültür ve Sosyal Tesisleri'ne gelerek gazetecilere gül dağıttı.

Vali Mahmut Demirtaş, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin 44.kuruluş yıldönümünü kutlayarak, basın mensuplarına hayırlı olması temennisinde bulundu. Demirtaş ÇGC'nin yeni tesisini beğendiğini belirttikten sonra, Adana'nın sorunlarıyla ilgili basın mensuplarıyla bir süre sohbet etti. Vali Demirtaş; Adana Lezzet Festivali ve Portakal Çiçeği Karnavalı'nın Adana'nın tanıtımına büyük katkı yaptığını, kent ekonomisini canlandırdığını, basının da bu oluşuma büyük katkı sağladığını belirterek, ÇGC nezdinde Adana basınına teşekkür etti.