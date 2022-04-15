ÇGC 47. yaşını kutladı

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin (ÇGC) 47.kuruluş yıldönümü kutlandı.

İlk olarak Atatürk Anıtı'nda yapılan törende; 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, Başkan Yardımcısı Yasemin Atasoy, Yönetim Kurulu Üyesi Jale Karaşahinoğlu ile TSYD Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer ve kadın gazeteciler anıta çelenk koydu.

Katılımcılar daha sonra Basın Anıtı'na geçti. Burada da 1 dakikalık saygı duruşunun ardından, basın açıklaması yapan ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, “Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin 47. kuruluş yıldönümüne kavuşmaktan ve bu sevincimizi paylaşmaktan büyük onur duyuyoruz" dedi.

Başkan Esendemir, korona virüs salgınından dolayı çok zor ve sorunlu bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, "Buna rağmen büyük bir dayanışma içerisinde; el ele vererek, kenetlenip cemiyetimizi daha da ileriye taşımanın gayreti içerisinde olduk. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'ni muhteşem bir sosyal tesise kavuşturduk. Bu tesis; Türkiye'nin en saygın basın kuruluşları arasında bulunan cemiyetimize renk kattı. Cemiyetimizi daha iyi şartlara taşırken; meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlarla da yakından ilgilendik. Onları hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Bundan sonra da daha değerli ve kaliteli çalışmalar yapan bir cemiyet olarak olarak çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" diye konuştu.