ÇGC Koşusunu "Bebesha" kazandı

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Koşusu'nu "Bebesha" kazandı.

Adana Yeşiloba Hipodromu'ndaki 2022 Yılı Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Koşusu'nu Serdal Adalı'nın sahibi ve yetiştiricisi olduğu Bebesha isimli safkan, jokeyi Ayhan Kurşun ile 1400 metre kum pistte 1,27,41'lik derece yaparak kazandı. Bebesha bu sonuçla Adana'da 4'de 4 yapmayı başardı.

3 ve daha yukarı yaşlı 4 İngiliz atının katıldığı koşuda; Ascot ikinci, Guillotine üçüncü olurken, Last Best dördüncülüğü elde etti.

Düzenlenen törende; birinciliği kazanan Bebesha doru dişi tayın sahibi Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı'ya kupasını, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir takdim etti. ÇGC Başkan Yardımcısı Yasemin Atasoy da Adalı'ya günün anısına çiçek verdi.

Birincilik ikramiyesinin 140.500 TL olduğu koşuda, ikinci 56.200, üçüncü 28.100, dördüncü 14.050 ve beşinci de 7.025 Tl ikramiye kazandı.

Padok alanında düzenlenen kupa törenine, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Yasemin Atasoy, Genel Sekreter Sefa Saygıdeğer, Mali Sekreter Yardımcısı Hüseyin Arat ile Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akköse katıldı.