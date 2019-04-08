ÇGC Kupası Babafırat'ın

Geleneksel olarak düzenlenen Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Kupalı At Koşusu'nu "Babafırat" kazandı.

Akşamın 3. yarışı 1400 metre kum pistte gerçekleşen koşuya, 3 yaş safkan 6 İngiliz atı katıldı. Babafırat'ın ardından yarışta ikinciliği starting boxtan 2 boy geç çıkan Evergrande, üçüncülüğü Altıntop, dördüncülüğü ise Zanapalı elde etti.

85 bin TL ikramiyeli yarışı kazanan Babafırat adlı atın sahibi Mehmet Uçar adına törene katılan İbrahim Öztürk'e kupasını Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir verirken, ÇGC Yönetim Kurulu Üyesi Süreyya Uri de bir buket takdim etti.

ÇGC Genel Sekreteri Mehmet Ömer Üney de, TJK Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Adalı'ya bir buket takdim ederek, başarılarının devamını diledi.

Yeşiloba Hipodromu'nda gerçekleşen törene TJK Eski Başkanı ve Yüksek Komiserler Kurulu üyesi Behçet Homurlu ile Toyoto Ceo'su Ali Haydar Bozkurt da katıldı.