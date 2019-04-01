ÇGC Türk Halk Müziği Korosu'ndan "Bahara Merhaba" konseri

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Türk Halk Müziği (THM) Korosu, Şef Murat Kozan yönetiminde, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda Bahar Konseri verdi.

Konser öncesi bir konuşma yapan ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, konsere katılan salonu dolduran konuklara teşekkür ederek, “Çukurova Gazeteciler Cemiyeti bu yıl 44. yılını kutluyor. Yeni bir mekanda, deyim yerindeyse Türkiye'nin en güzel Gazeteciler Cemiyeti Kültür Ve Sosyal Tesisleri'ne kavuştuk, yavaş yavaş yerleşiyoruz. Bugün Adana'yı simgeleyecek en güzel konuma sahip bir yerdeyiz. Resim sergileri, karikatür sergileri gibi her türlü etkinliğimizi burada gerçekleştiriyoruz. Bu salonlar sadece cemiyetimize değil Adanamıza hizmet edecek. Tüm Adana'nın hizmetinde olacağız. Adana'mızın imajı konusunda bir takım çalışmalar da yapacağız. Adana'da sadece olayların olmadığını, güzelliklerin de yaşandığını tüm Türkiye'ye tanıtmaya çalışacağız” dedi.

Konsere, ÇGC Yönetim Kurulu Üyesi Sefa Saygıdeğer, Valilik Adana Kültür Sanat Eğitim Araştırmalar Vakfı Başkanı Alper Tansel, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Türk Sanat Müziği Koro Şefi Aygül Altınok Tutu, Senin İçin Dayanışma Derneği Başkanı Nuvit Dağtekin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konser programının birinci bölümünde, Gaziantep yöresine ait ‘Lingolingo şişeler' ve Kırıkkale Keskin yöresine ait ‘Yüce dağ başında kar idim' adlı türküyü koro seslendirdi. ‘Gele gele geldim bu Karataş'a adlı uzun hava, koro şefi Murat Kozan tarafından seslendirilirken, Fahri Kayahan'a ait ‘Keklik dağlarda çağıldar' adlı türküyü Sevgül Elkan, Kahramanmaraş yöresine ait ‘Bu yıl benim yeşil bağım kurudu' adlı türküyü Mehmet Şahin, Denizli yöresine ait ‘Cemilenin gezdiği dağlar meşeli' adlı türküyü Kadir Saraç, Kırıkkale yöresine ait ‘Ayrıldım güler miyim' adlı türküyü Merih Can Boğa, Nevşehir Hacı Bektaş yöresine ait ‘Pancar pezik değil mi' adlı türküyü ise koro seslendirdi.

Konser, ÇGC Üyesi Gazeteci Semir Yalçın ve koronun çeşitli yörelere ait türküleri seslendirmesiyle sona erdi.