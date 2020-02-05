ÇGC yönetiminde görev bölümü yapıldı

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin 30. Genel Kurulu'nda oluşan yeni yönetim kurulu görev bölümü yaptı.

Cafer Esendemir Başkanlığındaki ÇGC yönetiminde yapılan toplantıda, Başkan Vekilliği görevine Mustafa Özke, Genel Sekreterliğe Sefa Saygıdeğer, Genel Sekreter Yardımcılığına Süreyya Uri, Başkan Yardımcılığına Engin Kanber, Mehmet Serbes, Mehmet Uluğtürkkan, Yasemin Atasoy, Mali Sekreterliğe Murat Yonat, Mali Sekreter Yardımcılığına Hüseyin Arat seçildi. Jale Karaşahinoğlu, Mutlu Mete, Vahap Ünkat, Mustafa Akköse ve Kadir Adıyaman da üye olarak görev yapacaklar.

ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, yaptığı açıklamada, genel kurulda yapılan seçimler sonucun-da daha da güçlendirilerek göreve gelen yeni yönetim kurulu ile mesleği üst seviyelere taşımak ve yaşanan sorunlarının çözümü yanında bölgenin sesini Türkiye'ye duyurmanın çabası içinde olacaklarını bildirdi.

Özgür basının demokrasinin vazgeçilmezi olduğunu kaydeden Esendemir, ‘‘Bu bilinçle mesleğimizi hak ettiği konuma ve seviyeye ulaştırmanın çabası içerisinde olacağız. Çukurova Gazeteciler Cemiyetini kurumsal kimliğiyle güçlendirerek geleceğe taşıyacağız'' dedi.

Mesleğin daha iyi noktalara taşınması ve Adana'ya verilebilecek hizmetler için ÇGC olarak gereken katkıyı sağlamaya gayret göstereceklerini ifade eden Esendemir, “Özgür ve bağımsız basının demokrasinin güvencesi olarak işlevini yerine getirebilmesi için sadece meslektaşlarımızın değil toplumun tüm kesimlerinin görev ve sorumluluğu olduğuna inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Yönetim Kurulu toplantısında, ÇGC'nin faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve katılımların arttırılması, bu kapsamda komiteler oluşturulması, paneller, konferanslar, seminerler düzenlenmesi, meslektaşlara yönelik sunulan imkanların genişletilmesi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve güç birliğini yeni boyutlara taşımak konusunda yönetim kurulu üyelerinin görüş ve önerileri değerlendirildi.

Görev bölümü şu şekilde oluştu;

Denetim Kurulu Başkanlığına Sait Güvendir, Başkan Yardımcılığına İnci Yılmaztürk, Yazmanlığa Tevfik Dinçkalmış getirildi. Oğuz Topaçoğlu ve Tanır Emre Uzelgeçici üye oldular.

Seçici Kurulda Başkan Ramazan Şanıvar, Başkan Yardımcısı Mustafa Başkan, Yazman Soner Kan oldu. A. Ceyhun Özgönül, Mehmet Aka, Serkan Şenyürek ve Utku Sağılır ise üye olarak görev yapacaklar.

Onur Kurulu Başkanlığına Erdal Fernergiz, Başkan Yardımcılığına Suat Hayri Akarçay, Yazmanlığa Düzgün Coşkun getirilirken, Kurtar Çakın, Nihat Geven, Adnan Kulak ve Bülent Vezir üye olarak görev alacaklar.