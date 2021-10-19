ÇGC'den İHA'ya 3 ödül birden

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin (ÇGC) geleneksel olarak düzenlediği Basın Yarışması'nın ödül töreni ÇGC Kültür ve Sosyal Tesislerinde yapıldı. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri 3 ayrı kategoride ödül aldı.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin tarafından düzenlenen Basın Yarışması'nın ödül töreni dün akşam gerçekleşti. Haber, Haber Fotoğrafı, Güncel Yazılar, Röportaj, Sayfa Düzeni, Araştırma-İnceleme, Spor Haberi, Spor Fotoğrafı, TV Haberi, TV Haber Programı, TV Görüntü ve Radyo Programı dallarında yapılan yarışmada dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, yaptığı konuşmada gazeteciliğin zor bir meslek olduğunun altını çizerek basının önemine vurgu yaptı.

Gecede İHA muhabirleri Umutcan İşledici Haber Fotoğrafı dalında mansiyon, Beril Solmuşgül Spor Haberi dalında mansiyon, Elif Ayşenur Bay Umut Vaad Eden Gazeteci Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Umutcan İşledici'ye CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Beril Solmuşgül'e Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Elif Ayşenur Bay'a ise CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ödüllerini takdim etti.

Törende Adanalı sanatçı Haluk Levent'e onur ödülü verildi. Haluk Levent, ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın elinde aldı.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yanısıra Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çimtımar, milletvekilleri Müzeyyen Şevkin, Ayhan Barut, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kaya Tepe ve davetliler katıldı.