ÇGC'den İHA'ya ödül

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin (ÇGC) geleneksel hale getirdiği ‘Basın Özendirme Yarışması'nın (2019) sonuçları belli oldu. İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Serkan Çetinkaya, TV Haber dalında ödüle layık görüldü.

Pandemi dolayısıyla medya mensuplarının 2019 yılı içerisinde ürettikleri eserlerden oluşan başvuruları jüri yerine ÇGC Yönetim Kurulu Üyeleri değerlendirdi.

Çok sayıda basın mensubunun eserleriyle katıldığı yarışmada ‘ÇGC'nin ‘Özel Ödülleri'ni hak eden isimler de belirlendi. Spor Röportaj, Spor Fotoğrafı, Güncel Yazı, Magazin ve TV Program dallarında ödüle layık eser bulunamadı.

ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, eserleri titizlikle değerlendiren yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, “Geleneksel hale gelen yarışmamıza ilgi gösteren tüm arkadaşlarımızı kutluyorum. Aslında günümüz şartlarında tüm medya mensupları ödülü hak ediyor. Zira her arkadaşımızın zor şartlarda görev yaptığını biliyoruz. Pandemiden en fazla olumsuz etkilenen basın sektöründe ayakta kalabilmek büyük başarı. Ancak, sevda ile yapılabilecek bu meslekte ‘Ben de varım' diyen, üreten her arkadaşımı yürekten kutluyorum” dedi.

Yarışmaya başvuran eserlerin değerlendirildiği ÇGC Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda; ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, Başkan Vekili Mustafa Özke, Başkan Yardımcıları Mehmet Uluğtürkan, Mehmet Serbes, Engin Kamber, Yasemin Atasoy, Genel Sekreter Sefa Saygıdeğer, Genel Sekreter Yardımcısı Süreyya Uri, Mali Sekreter Murat Yonat, Mali Sekreter Yardımcısı Hüseyin Arat, Yönetim Kurulu Üyeleri Vahap Ünkat, Mutlu Mete, Jale Karaşahinoğlu, Kadir Adıyaman ve Mustafa Akköse hazır bulundu.

Ödül tören tarihi ve yeri önümüzdeki günlerde açıklanacak.

ÇGC Basın Özendirme Yarışması'nda ödül alan medya mensupları şöyle:

Haber Dalı: Murat Gegin (5 Ocak Gazetesi

Haber Foto: Serhat Şanlı (İlkhaber Gazetesi)

Röportaj: Onur Başkan (Bölge Gazetesi)

Araştırma-İnceleme: Nadide Büşra Kaynak (Refleks Gazetesi)

Spor Haberi: Bora Erdem (Sabah)

Sayfa Düzeni: Emine Songur (İlkhaber Gazetesi)

Spor Sayfa Düzeni: Şahin Çoban (Çukurova Metropol)

TV Haber: Serkan Çetinkaya (İHA)

TV Görüntü: Memiş Akçam (TRT)

ÇGC Onur Ödülü: Abdulkadir Konukoğlu (SANKO Holding Onursal Başkanı)

ÇGC Onur Ödülü: Bekir Coşkun (Sözcü Gazetesi Yazarı)

Çoban Yurtçu Özel Ödülü: Enver Özelsancak

Mustafa Gümüşdamla Özel Ödülü: Çağlar Öztürk (Demirören Haber Ajansı)

Ramazan Biçer Özel Ödülü: İnci Yılmaztürk (Toros Gazetesi)

Emre Gönlüşen Özel Ödülü: Serkan Şenyürek (Koza TV)

İlhan Erk Özel Ödülü: Erol Karataş

Gelecek Vadeden Gazeteci Ödülü: Eda Şebnem Arslan (Toros Gazetesi)

ÇGC Özel Ödülleri: Fatma Er (TRT), Eray Şen (Dünya) Bülent Vezir (Çukurova Press) Mehlika Bilen (Koza TV) Özge Öztoprak (TV A)