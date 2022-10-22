ÇGC'den İHA'ya ödül

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) 2021 Basın Yarışmasında ödül alan gazetecilere düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti sosyal tesislerinde düzenlenen ödül törenine Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, bölgedeki cemiyet başkanları ve görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı.

Gecede Onur ödülleri, bereketli topraklarda doğan ve birbirinden değerli eserlerin başrolünde bulunan Adanalı başarılı aktör Caner Cindoruk ile Türk sinema ve dizi yapımcısı Adanalı Timur Savcı'ya verildi.

ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, konuşmasında katılımcıların eserlerini büyük bir titizlikle değerlendiren jüri üyelerine ve yarışmaya katılım sağlayan gazetecilere teşekkür etti.

Basın İlan Kurumu İl Müdürü Çetin Oranlı başkanlığında toplanan 2021 Yılı Basın Yarışması Jürisi, ÇGC Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akköse'nin raportörlüğünü yaptığı jüri; 33 basın mensubunun gönderdiği 52 eseri titiz bir değerlendirmeye aldı.

12 dalda 17 kişi ödül alırken 3 genç muhabir de umut vaat eden gazeteci ödülüne layık görüldü.

Televizyon Haberi Başarı Ödülü: Beril Solmuşgül "Mahalleye Açık Hava Fabrikası" haberi ile İhlas Haber Ajansı muhabirine verilirken,

Haber Dalında Başarı Ödülü: İsmihan Özgüven (Baba şefkatiyle büyüttü- AA)

Mansiyon: Hakan Toytekin (Atık mesaisi - 5 Ocak Gzt)

Haber Fotoğrafı Başarı Ödülü: Eren Bozkurt (Hayat yolculuğu -AA)

Mansiyon: Yusuf Kantarlı (En mutlu veda-DHA)

Mansiyon: İbrahim Erikan (Ay ve göç eden kuşlar-AA)

Spor Fotoğrafı Başarı Ödülü: Can Çelik (Fenerbahçe mutlu Mesut -DHA)

Röportaj Başarı Ödülü: Mehmet Şahin (Altınkoza nadide çiçektir -Ç.Metropol)

Mansiyon: Hatice Kara (Sıradışı Başkan-Ç.Metropol)

Güncel Yazı Başarı Ödülü: M.Demirel Babacanoğlu (Yeni Adana Gazetesi-İlkhaber Gzt)

Spor Güncel Yazı Başarı Ödülü: Hüseyin Sungur (İşte bu yüzden Süper Lig-Günaydın Gzt)

Araştırma-İnceleme Başarı Ödülü: Ömer Alpdoğan (Adana'da Puduhepa-Ç.Barış Gzt)

Magazin Başarı Ödülü: Zafer Şahin (Süslü Kadınlar-Fashion VIP)

Sayfa Düzeni Başarı Ödülü: F. Metin Maracı (5 Ocak Gazetesi)

Mansiyon: Emine Songur (İlkhaber Gzt)

TV Görüntü Başarı Ödülü: Fikret Kavgalı (Hayat yolculuğu -AA)

TV Spor Görüntü Başarı Ödülü: Memiş Akçam (Kayhan Tokyo yolcusu-TRT)'a il protokol üyeleri ve duayen gazeteciler tarafından takdim edildi.

Gece Özel Ödülleri ise,

Mustafa Özgür Özel Ödülü Hatun Doğan'a,

Tufan Türenç Özel Ödülü Nazan Erdem'e,

Çoban Yurtçu Özel Ödülü Nevzat Uçak'a,

Mustafa Gümüşdamla Özel Ödülü Murat Gegin'e,

Cihat Ovalı Özel Ödülü Semir Yalçın'a,

Gaziantep'te görev şehidi olan basın mensupları Muhammed Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver Özel Ödülü Ali Boz'a verildi.

ÇGC özel ödülleri ise; Halil Aslan, Hamza Güngör, Ergun Kara, Derya Yüksekdağ, Fahriye Şenyurt, Serhan Kelleözü, Çetin Ulucan, Kudret Sönmez, Seda Uslusarıoğlu, İnci Yılmaztürk'e takdim edildi.

Umut Vaat Eden Gazeteciler ödülleri ise; Canan Yücel (Kozan Ekspres Gazetesi), Soner Aydın (Demirören Haber Ajansı), Ozan Efeoğlu (Anadolu Ajansı) muhabirlerine takdim edildi.