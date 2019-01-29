ÇGC'den yılın ilk konseri

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Türk Sanat Müziği Korosu, yeni yılın ilk konserini Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda verdi.

Duygu Topal'ın sunduğu konserde, Şef Aygül Altınok Tutu yönetiminde; Udi Orhan Karaoğuz, kemanda Veysel Başözdeş, kanunda Polat Göçen, ritmde Emre Behmen, Hasan Saraç ve Sancar Tutu'nun yer aldığı saz heyeti ve koristler izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, konser öncesi yaptığı konuşmada, “Çukurova Gazeteciler Cemiyeti olarak her konuda üyelerimiz için çalışmalar yaparken, sosyal ve kültürel etkinliklere de oldukça önem vermekteyiz. Bu yıl Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin 44. kuruluş yıldönümü. Bu vesileyle hem 44. yaşımızı kutluyor hem de üyelerimizin her konuda sorunlarını çözme gayretiyle, çalışmalarımıza devam edeceğimizi ifade ediyorum” dedi.

Konser sonrası ÇGC Üyesi Vahap Ünkat, bestekar ve güftekar Prof. Dr. Yılmaz Ergün ve ÇGC Başkanı Cafer Esendemir ile ÇGC Mali Sekreteri Mutlu Mete, Koro Şefi Aygül Altınok Tutu'ya çiçek takdim etti.