CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: ”Her ailenin bütçesine göre uyuşturucu satılıyor”

Böyle bir pazar olur mu? 80 milyon insan zehirleniyor burada” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da düzenlenen 'Millet Buluşmasında' uyuşturucu bağımlıların aileleriyle bir araya geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro salonunda gerçekleşen etkinlikte konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, ”Öyle bir illetle karşı karşıyayız ki bu illet ile mücadele etmek zorundayız. Eğer bir evde bir uyuşturucu bağımlısı varsa annesi, babası, çocuğunun evladının uyuşturucu kullandığını başkasının bilmesini istemiyor. Yıllardır ben bunu araştırıyorum. Üniversitede hocalar araştırıyor. Akademik dünyanın araştırması dışında bu konuda belediye başkanlarımızın artı pek çok sivil toplum kuruluşunun araştırmaları da var. Bu illet bulaştığı andan itibaren evde huzur kalmaz. Bu nedenle benim bir sözüm var. Bu millete bir sözüm var. Her evde huzurun, bereketin olmasını istiyorum. Her evde eğer bereket, huzur varsa apartmana, sokağa, caddeye, şehre yansır. Eğer bir şehirde uyuşturucu kullanımı yaygınsa o kentte kimse sokağa çıkamaz. Genç kızlar sokağa çıkamaz, gençler sokağa çıkamaz. O nedenle bu temelde ele alınması gereken büyük bir illettir ve bu illetle ilgili mücadele etmek gerekir. Şimdi, Türkiye özellikle son 10 yılda bütün uyuşturucuların neredeyse merkezi haline geldi. Ta Güney Amerika'dan önce Afrika'ya sonra Türkiye'ye getiriliyor. Asya'dan, Afganistan'dan tüm bu sınırlar aşılarak yine Türkiye'ye getiriliyor. Önce fakir ailelerin çocukları uyuşturucuya alıştırılıyor. Bir arkadaşımızın dediği gibi bedava veriliyor. Arkasından bunlar torbacı hale getiriyorlar. Torbacı yapıyorlar bunları. Ben bu fakir ailelerin sorununu çözmek zorundayım bu benim için bir namus borcudur. Ben o yoksul ailelerin derdini çözmek zorundayım bu benim için bir namus sorunudur. Nasıl olur da ta kalkacaksınız Afganistan'dan uyuşturucu getireceksiniz, bütün bu sınırlar nasıl aşılacak? Gemilerle uyuşturucular gelecek, nasıl aşılacak? Öyle bir musibet ki bulaştığı anda evde, mahallede, şehirde huzuru bırakmaz. O nedenle, bu konuda yaptığım bütün araştırmalarda, bütün gözlemlerde bu acı tabloyu yaşayan ailelerde, zaman zaman bir araya geldiğimizde, onların gözlerinden, onların seslerinden, davranışlarından anlıyorum ve bunun bir siyasi tercih olduğunun da altını çizmek isterim” dedi.

“Polis yetki versinler tüm uyuşturucu baronları gider”

Uyuşturucu konusunda siyasi otorite 'Kardeşim bunu engelleyin' denirse, ”Vallahi billahi polise yetki versinler ve siyasiler dokunmasın tüm uyuşturucu baronlarını gider kulaklarından tutar, hakimin karşısına çıkarırlar ben bunu adım gibi biliyorum. Hepimiz bunu gayet iyi biliyoruz. İstanbul'da bir anne aynen şunu söyledi: ‘Çocuğumu okula gönderiyorum, okuldan çıktığı anda karşısında uyuşturucu satıcısı var onu görüyor, biliyor, tanıyor' dedi. Akşam gelince ceplerine bakıyorum cep telefonu duruyor mu durmuyor mu. Satmışsa demek ki uyuşturucu almış. Bir anne için en büyük dram. Yine bir ailede tanık oldum. Anne baba diyorlar ki ‘vallahi biz yatarken yatak kapısını arkadan kilitliyoruz, oğlumuz geliyor uyuşturucu kullanıyor, kendi hayatımız tehlikede' diyor. Bu tablodan Türkiye'nin çıkması lazım” şeklinde konuştu.

“Her ailenin bütçesine göre uyuşturucu satılıyor”

Uyuşturucu illetinden çocukları kurtarmak gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, ”En fakirinden en zenginine kadar her ailenin bütçesine göre uyuşturucu satılıyor. Böyle bir pazar olur mu? 80 milyon insan zehirleniyor burada. Bizim evlatlarımız, çocuklarımız zehirleniyor burada ki her anne için evladın ne olduğunu hepimiz biliriz. Anneler evlatları üzerine titrerler. Ayağına taş değmesin derler. Aman karnı aç mıdır tok mudur derler. Aman yemeğini zamanında yedi mi aman güzel bir evlilik yapsın güzel torunlarım olsun, bütün anneler böyle bir beklenti içerisindedir ama bu beklentinin dışına çıkıp uyuşturucu illeti ile tanışınca farklı bir dünya çıkıyor ortaya. Bunun mücadelesini yapmak zorundayız. Ve beraber yapmak zorundayız. Mücadele nasıl olacak? Bir, uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağız. Benim bu millete sözüm var, Allah nasip eder sizlerin oylarıyla Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğumda ilk yapacağım iş uyuşturucu baronlarının kökünü kazımak olacak. Hiçbirisini Türkiye'de tutmayacağım. Fakiri, zengini, bütün evlatlarımızı zehirlediler. Hepsinin kökünü kazıyacağım. Hepsini dışarı süreceğim. Buradaysa hepsini yakalayıp hapse attıracağım. Böyle bir rezalet olmaz. Bunun yolu sandığa gideceksiniz, elinizi vicdanınıza koyup oyunuzu öyle kullanacaksınız. O evlatlar hepimizin evladıdır. Bir annenin, babanın yaşadığı dram, hepimizin ortak dramıdır. Onun başına gelen yarın bizim de başımıza gelir, evladımızın da başına gelebilir. Bu memlekette huzur istemiyor muyuz? Beraber yaşayacaksak huzur içinde yaşayacaksak bu laneti bu topraklardan temizleyip atmak zorundayız” sözlerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından salondan ayrılarak dışarıda kendisini bekleyen kalabalığa selam verdi. Çevrede bulunan apartmanlarda ise vatandaşlar balkona çıkarak cep telefonuyla o anları kaydetti.