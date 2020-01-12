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CHP Seyhan İlçe Başkanı Dardağan yeniden seçildi

CHP Seyhan İlçe Başkanlığı’na Ahmet Dardağan yeniden seçildi.

CHP Seyhan İlçe Başkanlığı'na Ahmet Dardağan yeniden seçildi.


Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde yapılan ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in Divan Başkanı olarak görev yaptığı kongreye tek liste olarak gidildi.


Ahmet Dardağan başkanlığındaki 18 kişilik listede yönetim kurulu asil üyeliklerine İ. Gamze Apaydın, M.Ali Aslanlıoğlu, Sevinç Çetin, Fatih Dere, Taylan Düzgüner, A. Kadir Erçakallı, Y. Hülya Erçil, Metin Erdoğan, Ş. Metin Eren, Mehmet Girici, Y. Özgür Hakverdi, Lütfi Özel, Halil Özkan, Hamdin Öztep, Süleyman Sözügeçer, Zübeyde Tarıkoğlu ve Remzi Zöhre seçildi.


228 kişinin de il delegesi seçildiği kongreye CHP Adana milletvekilleri de katıldı.

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