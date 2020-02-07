CHP'li büyükşehir belediye başkanları Adana'da buluştu

Türkiye genelinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yönettiği 11 büyükşehrin belediye başkanları Adana'da ‘Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması'nda bir araya geldi.

Kentteki bir otelde ‘Bereketli Topraklar Üzerinde Akıllı Kentlere Doğru' konusuyla düzenlenen buluşmanın açılışı yapıldı.

Kentin tanıtım filminin izletilmesiyle başlayan buluşmanın açılışında konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP'li belediyelerin üzerinde büyük bir sorumluluk olduğunu aktararak, “Türkiye'nin 1 numaralı belediye başkanlarını, Türkiye'nin 1 numaralı kentinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu buluşmalar artık gelenek haline geldi. Üzerimizde çok büyük sorumluluk, ağır bir yük var. Bütün Türkiye bizi yakından izliyor” diye konuştu.

“CHP'li belediyeler ekonomik zorluklar içerisinde”

Türkiye'de CHP'li belediyelerin kısa sürede yaptıklarını tüm kamuoyunun bildiğini kaydeden Karalar, “Önce ekmekler bozuldu, sonra topraklar yok edildi. Adına ise tarım dendi. Tam bu esnada bizler görev başındayız. Yeni seçilen belediye başkanlarımızın teslim aldıkları belediyelerin ekonomik zorluklar içerisinde olduğunu bütün Türkiye biliyor. Çok kısa sürede neler yapabileceklerini kamuoyuna gösterdiler. Her geçmiş dönemde yapılan olağanüstü yolsuzlukları açığa çıkartmış hem de yeni yaptıkları işleri öncekilere göre daha ucuz fiyata yaparak Türkiye'ye gösterdiler” açıklamasını yaptı.

“Kooperatifçilik köyden kente göçü engelleyecek”

CHP'li belediyeler tarafından kooperatifçiliğin tekrardan hayata geçeceğini vurgulayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye'nin tarım ülkesi olduğunu ama insanların ne yediğini bilmediğini belirterek, şunları söyledi:

“CHP'li belediyeler kooperatifçiliği Türkiye'de konu haline getirdiler. Kooperatifçilik köyden kente göçü engelleyecek. Türkiye bir tarım ülkesi ama Türkiye şu anda ne yediğini bilmiyor. Bu belediyeler aynı zamanda kooperatifler sayesinde ürünün hızlı, zamanında her 2 tarafı kazandıran yapıya dönüştürecek. Bu yardımlaşma Türkiye içinde büyük faydalar sağlayacağı kesindir. Bu toplantıların üçüncüsünü Adana'da yapıyoruz. Dördüncüyü kurul karar verecek.”

Açılış konuşmanın ardından toplantı basına kapatıldı. Toplantının sonuç bildirgesinin 17.00'de açıklanacağı öğrenildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile CHP Adana milletvekilleriyle ilçe belediye başkanları katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise uçağı rötar yaptığı için toplantıya 1 saat sonra katılacağı öğrenildi.