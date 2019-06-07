CHP'li meclis üyesi oturum ücretini belediyeye iade etti

Adana'nın Kozan ilçesinde CHP'li Belediye Meclis Üyesi Muhammet Alpaslan, Kozan Belediyesi bütçesinin maddi sıkıntı içerisinde bulunduğunu belirterek belediye meclis üyeliğinden aldığı ilk oturum ücreti ve huzur hakkı ücretini belediyenin hesabına yatırarak iade etti.

Geçtiğimiz günlerde CHP Kozan Belediye Meclis Üyesi Ertan Karaoğlu'nun belediye meclisi toplantısında gündeme getirdiği ve belediyenin maddi sıkıntı içerisinde olması dolayısıyla meclis üyelerinin aldıkları oturum ücretlerini belediyeye bağışlaması için bulunduğu öneri Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan tarafından da kabul gördü. Önerinin Haziran ayı meclis toplantısında değerlendirmeye alınması kararlaştırıldı.

Önerinin mecliste değerlendirilmeye alınmasını beklemeyen CHP Kozan Belediye Meclis Üyesi Muhammet Alpaslan, Belediye Encümen Meclis üyeliğinden almış olduğu ilk oturum ücreti ve huzur hakkı ücretini Kozan Belediyesinin hesabına yatırarak bağışta bulundu. Alpaslan, “Kozan Belediyesi'nin ekonomik sıkıntılarını çok iyi biliyoruz. Zaten meclis üyesi arkadaşımız Ertan Karaoğlu da bu konuyu gündeme getirmişti. Ben de şahsım olarak ilk oturum ücretimi yeniden Kozan Belediyesi'nin hesabına yatırarak iade ettim” dedi.