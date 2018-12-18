CHP'nin Adana adayı Zeydan Karalar: "Adana'yı hak ettiği belediyeciliğe kavuşturacağız"

ADANA (İHA) – CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Zeydan Karalar, "Ayrım yapmaksızın herkesin belediye başkanı olacağım" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı aynı zaman Seyhan İlçesi Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Şahsıma Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığını tevdi eden Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na MYK ve Parti Meclisimize teşekkür ediyorum. Adana'yı hak ettiği belediyeciliğe kavuşturacağız. Ayrım yapmaksızın herkesin belediye başkanı olacağım. Yolumuz açık olsun" dedi.