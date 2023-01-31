Chughtai Sanat Ödülleri sahiplerini buldu

Adana'da, Pakistan halkının kültürünü sanat etkinlikleriyle tanıtmak amacıyla “Pakistan Türkiye Diplomatik İlişkilerinin 75. Yılı” temasıyla Chughtai Sanat Ödülleri 2022 Sergi ve Ödül töreni düzenlendi.

Adana Müzesinde gerçekleştirilen, Pakistan Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid'in de katıdığı etkinlikte konuşan Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, Türkiye ve Pakistan arasındaki dostluk ilişkisinin yüzyıllar öncesine dayandığını vurguladı.

"Hem kadim bir geçmişe dayalı bir tarihi birliğimiz hem de inanç birliğimiz olan ve artık iki ayrı bedende tek kalp etrafında birleşmiş iki ülke olarak Pakistan ve Türkiye'nin kardeşliğini, dostluğunu, samimiyetini, dayanışmasını sözle ifade edebilmenin mümkün değil" diyen Vali Elban, şöyle devam etti:

“Pakistan ile diplomatik ilişkilerimizin 75. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen resim yarışması için gençlerimizin, yavrularımızın yaptığı resimleri görme ve inceleme şansı bulduk. Burada bizim kelimelere dökemediğimiz, kelimelerle ifade edemediğimiz o dostluk ve yakınlık duygularımızı yavrularımız yüreklerinden gelen o temiz ve pak duygularla o kadar güzel ifade etmişler ki hakikaten gezerken biz çok etkilendik, aynı zamanda çok duygulandık. Bu sergide şunu gördük ki bizim gençlerimiz, çocuklarımız bu dostluğu öylesine içlerine sindirmişler ki öyle benimsemişler ve ruhlarında öyle yaşatıyorlar ki resimleri birbirinden harika. Bunları tuvallerine, fırçalarının ucuna çok güzel duygularla yansıtmışlar. Bu yarışmaya katılan, her biri birbirinden güzel duygularını çok güzel yansıtan tüm yavrularımızı, gençlerimizi tüm kalbimle kutluyorum, ayrıca bu etkinliği organize eden, bu işte emeği geçen tüm arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum.”

Türkiye-Pakistan arasındaki bu dostluk, kardeşlik, yakınlık ve samimiyetin kıyamete kadar devam edeceğini ifade eden Vali Elban, “Ne zaman Türkiye'nin başı ağrısa, bir sıkıntıya düşse hemen yanı başımızda Pakistan'ın o samimiyetini, dostluk ve kardeşliğini hep gördük. Biz de ne zaman Pakistan'ın bir sıkıntıya düştüğünü fark etsek hemen orada olmayı, o yakınlığı, o samimiyeti göstermeye çalışıyoruz. Yani bizler iki ülke; iki ayrı vücutta tek yürek olduk” dedi.

Vali Elban, yapılan bu serginin hem Türkiye'deki hem Pakistan'daki gençlerimizin kardeşlik duygularının gelişmesine vesile olmasını dileyerek bu kardeşliğin daha da kökleşip güçlenmesi temennisinde bulundu.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Elban ve Pakistan Büyükelçisi Junaid tarafından verildi.