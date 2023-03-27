Çiçekler açtı tüm bölgeyi aynı koku sardı: “Adeta parfüm sıkılmış gibi”

Adana'da coğrafi işaret ile tescilli olan Kozan portakalının baharda çiçek açması ile bölgeyi adeta parfüm kokusu sardı.

Kozan ilçesinin Bucak Mahallesi'nde 9 bin dekar arazide yetişen portakal ve narenciye bahçeleri baharın gelmesi ile birlikte çiçek açtı. Doğanın yeniden yeşermesi ve çiçeklenmesi ile birlikte görsel şölen oluştu. Pınargözü'nden başlayan doğa görseli ve narenciye bahçelerindeki çiçeklerinin kokusu tüm bölgeye yayıldı.

Mahallelerinde portakal çiçek kokusu ile ziyaretçilerin gelmeye başladığını kaydeden Ferhatlı Mahalle Muhtarı Mustafa Akça, “Mahallemizin özelliği baharın gelmesi ile suların coşması buranın tescilli portakalı olması cazibe merkezi yapıyor. Baharda portakal, limon ve narenciye ağaçlarının çiçek açması ile mahallemizden başlayan parfüm kokusu tatil merkezine dönüşüyor. Çiçeklerin açması ile ziyaretçi sayımız da arttı. Her tarafı parfüm kokusu sarıyor. Burada 9 bin dekar alanda tarım yapılıyor. Bu da mahallemiz için avantaj ve küçük Antalya olma yolunda ilerliyoruz” dedi.