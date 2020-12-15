Çiftçi borç yapılandırması istiyor

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan'dan çiftçi borçları için yapılandırma talebinde bulundu. Desteksiz bırakılan çiftçilerin zor günler geçirdiğine dikkat çeken Doğan, “Böyle giderse sürdürülebilir tarım sekteye uğrayacaktır” dedi.

Çiftçilerin gece gündüz demeden, her türlü zorluğa göğüs gererek tarlasında, bağında, bahçesinde, ahırında ülkemizin gıda ihtiyacını karşılamak için çalıştığını ifade eden Doğan, ‘'Çiftçimiz üretimden pazarlamaya kadar geçen süreçte birçok sorunla karşılaşmaktadır. Çiftçimizi en fazla zorlayan konulardan biri de finansman sorunudur. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, ülkemizde tarım ve balıkçılık sektöründe kullandırılan nakdi kredi bakiyesi, 2019 yılında 106 milyar 307 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı sonundan 2020 Eylül ayına kadar, tarımda kredi kullanımı yüzde 15,6 oranında artış göstermiştir. Tarım Kredi Kooperatifleri'nin çiftçiye kullandırdığı kredi miktarı da 2019 yılında 8,2 milyar liraya ulaşmış, 2020 yılında 9 ayın sonunda 7,7 milyar olarak gerçekleşmiştir‘' şeklinde konuştu.

Çiftçilerin bankalara olan toplam borcunun 89 milyar 11 milyon lirasının kamu bankalarına, 22 milyar 240 milyon lirası yabancı bankalara 11 milyar 690 milyon lirası ise yerli özel bankalara olduğunu ifade eden Doğan, "2020 Eylül ayı itibariyle bankalarca kullandırılan toplam kredinin yüzde 4,3'ü takibe düşmüş kredileri kapsarken, takibe düşen kredi miktarı 5 milyar 288 milyon lira olmuştur. Tarım sektöründe takibe düşen kredi tutarlarında 2015-2020 Haziran tarihleri arasında iki kat artış olmuştur" dedi.

Doğan, artan girdi fiyatları, pazarlama sorunları, doğal afetler ve Covid-19 nedeniyle çiftçilerin kredi borçlarında artış olduğuna dikkati çekerek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

‘'Son yıllarda artan girdi fiyatları, pazarlama sorunları ve yaşanan doğal afetler nedeniyle ekonomik geliri azalan ve krediye daha fazla ihtiyaç duyan tarım sektöründe, Covid-19 salgını ile sorunlar daha fazla artmıştır. Ülkemizde Mart ayında başlayan Covid-19 salgını nedeniyle alınan çeşitli kararlar çerçevesinde bankalar vadesi gelen kredilerde erteleme ve yapılandırma yapmış, ayrıca Temmuz ayı sonuna kadar icra işlemleri durdurulmuştur. Ağustos ayından itibaren de icra işlemleri yeniden başlatılmıştır. Özellikle yapılandırma işlemlerinde çiftçilerin, Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından talep edilen peşinatı ödeyememesi ve bankaların riskli gördükleri çiftçilere yapılandırma yapmamaları nedeniyle son aylarda başlatılan icra işlemleri artış göstermiştir.‘'

Bankaların tüm sektörlere uyguladığı faiz oranlarında artış başladığını söyleyen Doğan, ‘'Bu durum tarım sektörünü de etkilemiş, tarımsal kredi faiz oranları artmıştır. Ziraat Bankası'nın tarımsal kredilere kullandırdığı faiz oranını değiştirmezken yapılandırma faiz oranlarını yüzde 20 olarak uygulamaktadır. Diğer bankalar da faiz oranları daha da yüksektir. Bu faiz oranları ile uygulanan yapılandırma çiftçilere daha çok zarar vermekte çiftçinin geleceğe yönelik borcu katlanarak artmaktadır. Çiftçilerimiz borçlarını tamamen ödemek istemektedir. Ancak tüm bankalara ve Tarım Kredi Kooperatifleri başta olmak üzere bankalarca başlatılmış haciz işlemlerinin acilen durdurulması gerekmektedir‘' diye konuştu.