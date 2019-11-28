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Çiftçi: "Geleceği doğru anlamalı ve ayak uydurmalıyız"

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi, dijital dünya düzeni hakkındaki görüşleri ve açıklamalarıyla tanınan ve her kesimin büyük beğenisini kazanan Stratejist Abdullah Çiftçi’yi Adana’da sevenleriyle buluşturdu.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi, dijital dünya düzeni hakkındaki görüşleri ve açıklamalarıyla tanınan ve her kesimin büyük beğenisini kazanan Stratejist Abdullah Çiftçi'yi Adana'da sevenleriyle buluşturdu.


"21. Yüzyıl Dünyası ve Türkiye" konulu konferansa ev sahipliği yapan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer konferansta bir selamlama konuşması yaptı. Geleceği doğru anlamak ve ayak uydurmak zorunda olduğumuzu vurgulayan Sezer; geleceği anlamak için en iyi ipuçlarını alacağımız kişilerden birisinin de Abdullah Çiftçi olduğunu söyledi.


Başkan Mehmet Sezer'in konuşmasının ardından kürsüye çıkan Stratejist Abdullah Çiftçi, Yüreğir Kültür Merkezi'ni dolduran Adanalılara kripto paralar, dijital dünya düzeni, emperyalist devletlerin geleceğe yönelik stratejileri ve Türkiye'nin konumuyla ilgili bilgiler verdi. Çiftçi, "Geleceği doğru anlamalı ve ayak uydurmalıyız" dedi.


Yaklaşık bir saat süren konferansın sonunda Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Adana il Başkanı Mehmet Sezer, Abdullah Çiftçi'ye hediye takdiminde bulundu.


Çevre illerden de onlarca kişinin de katılım sağladığı program toplu fotoğraf çektirilmesiyle son buldu.

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