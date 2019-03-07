Çiftçiler Birliği'nden “Bölgesel Hal Kompleksi” önerisi

Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, soğuk hava depolarıyla donatılmış modern bir Bölgesel Hal Kompleksi'nin, Adana gibi Çukurova'nın merkezinde yer alan bir tarım şehrinde Türkiye'ye örnek olacağını bildirdi.

Siyasi partilerin belediye başkan adaylarının ziyaret ederek, tarımla ilgili projelerini paylaştığı Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, bu ziyaretlerden ve verilen mesajlardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bizim de seçilecek adaylara önerimiz; Adana'da Bölgesel Hal Kompleksi'nin kurulması yönünde oldu. Böyle bir projeyi Adana'da hayata geçirdiğimizde Türkiye'ye örnek teşkil edecektir” dedi.

Başkan Mutlu Doğru, yaptığı açıklamada, yerel yöneticilerin seçileceği 31 Mart seçimleri yaklaşırken merkez ilçe ve büyükşehir başta olmak üzere tüm belediye başkan adaylarının tarımla ilgili projelerini kamuoyu ile paylaştıklarını anımsatarak, “Adana'da tarımın gelişmesi, katma değer yaratılması ve tarımsal ürünlerimizin markalaşması yolunda projeler hazırlayan tüm adaylarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Doğru, yerel yöneticilerin tarıma verdikleri bu önemi görmenin bir çiftçi temsilcisi olarak kendilerini mutlu ettiğini vurguladı. Doğru, tarım konusunda Adana'da yapılabilecek çok güzel projelerin, birliklerini ziyaret eden başkan adayları tarafından kendilerine aktarıldığını belirterek, şöyle devam etti:

“Adana Çiftçiler Birliği olarak biz de bu ziyaretlerde başkan adaylarımıza önerilerimizi sunuyoruz. Adana gibi Çukurova'nın merkezinde yer alan, her türlü yaş meyve sebzenin üretildiği bir tarım şehrine Türkiye'ye örnek olacak büyük bir bölgesel hal kompleksi yapılmasının tarım sektörü için çok faydalı olacağı kanaatindeyiz. Yaş meyve sebze ile birlikte çiftçimizin ürettiği hayvansal ürünlerin yanı sıra gül ve çiçek mezatının da yapılabileceği dev bir toptan taze tarım ürünleri satış kompleksinin hayata geçirilmesi gerekmektedir.”

Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, “Soğuk hava depoları, günlük ürün fiyatlarının takip edilebileceği borsa salonları, perakende alışveriş yapmak isteyen vatandaşlarımıza da imkan sağlayacak sabit kapalı pazar yeri, otoyol, demiryolu ve havaalanına ulaşım bağlantıları olacak böyle bir kompleks, Adana'yı bölge şehirleri arasında tarım ürünlerinin değerlenebileceği bir merkez haline getirecek ve Adana ekonomisine de önemli bir katkı sağlayacaktır. Bunun yanı sıra kentimizdeki bu proje diğer şehirlere de örnek olacaktır” şeklinde konuştu.

Başkan Mutlu Doğru, bu vesileyle seçime girecek tüm başkan adaylarına başarılar dilediklerini, demokratik ve bayram havasında bir seçim olmasını temenni ettiklerini sözlerine ekledi.