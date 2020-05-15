Çiftçiler Günü'nde üreticiye 600 bin çilek fidesi dağıtıldı

2020 yılı içinde dağıtılan çilek fidesi sayısının 1 milyonu aşması hedefleniyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Aşçıbekirli köyünde çilek dağıtım etkinliği düzenledi. Etkinliğe Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, CHP Pozantı İlçe Başkanı Şenol Eroğlu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, bürokratlar, üreticiler ve Pozantılılar katıldı.

Önce insan sağlığı ve canı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, konuşmasına törene katılanların sosyal mesafe kurallarına riayet etmesi konusunda uyarıyla başlayarak, “Biz belediye başkanları sizin ekonomik geleceğinizi biraz daha iyileştirmek için çaba gösteriyoruz ama sağlığınızı koruyamazsanız bunun bir anlamı olmaz. Dolayısıyla kendimize ve ailemize hastalığın bulaşmaması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Cumhurbaşkanından bakanlara, valilerden belediye başkanlarına kadar, herkes bu hastalıkla mücadelede büyük çaba gösterdi ve gösteriyor. Adana'da zaten çok iyi bir mücadele verdik ve en az vaka görülen illerimiz arasında yer aldık. En az ölüm yaşanan illerden biridir Adana. Sayın Valimizin koordinatörlüğünde, bütün belediyelerin çabası ile gerçekleştirdik bunu. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak da, hastalığın dünyada ortaya çıkmasının ardından önemli işler yaptık ve mücadeleye devam ediyoruz” dedi.

Koronavirüs günlerinde her kesime destek

Geçen hafta olağanüstü toplanan Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, her kesime dokunacak ciddi kararlar alındığından söz eden Başkan Zeydan Karalar, “Koronavirüsten dolayı hijyen önemli olduğu için su kullanımı artmıştı ve biz de meclisi nisanda toplamamız halinde üç ay yüzde 30'ar, daha sonra toplarsak 2 ay yüzde 50'şer su indirimi yapacağımıza dair söz vermiştik. Elbette bunun için meclisimizin kararı gerekiyordu. Meclisimizde vatandaşımızın en çok su kullandığı aylar olan mayıs, haziran ve temmuz için yüzde 35'er olmak olmak üzere su fiyatında indirim yaptık. Suya daha önce yaptığımız indirimin üzerine eklenen bir indirim oldu bu. 30 bin metrekarenin altında ekim yapan çiftçimize de dönüm başına destek kararı çıktı meclisten. 12 bin 700 çiftçimiz bu destekten yararlanacak. Belediyemizden yaklaşık 250 bin gıda kolisi talebi oldu. Bunun yaklaşık 100 binini şu ana kadar dağıttık. Kayseri sınırındaki köyümüzden, Ulukışla yakınındaki köye kadar koli desteği ulaştırdık. Ve şimdi ay sonuna doğru ihtiyaç sahiplerine, geliri olmayan kardeşlerimize, kişi başı 400 lira olmak üzere nakdi yardım yapacağız. Koronavirüsle mücadele döneminde sorun yaşayan toplu taşıma esnafına mazot desteği sağlıyoruz. Meclis kararı aldık bu konuda” diye konuştu.

Çilek üretiminin bölge halkı için önemine binaen, çilek üreticisine desteği sürdürme kararı aldıklarını açıklayan Başkan Zeydan Karalar, şöyle devam etti:

“Geçen yıl çilek üretimi iyi sonuç verdi. Çileğin kilosu 6-7 liraya satıldı. Ben herkesten daha çok mutlu oldum. Özellikle kadınlarımızın ekmesi, üretmesi, hasat alması ve para kazanması, emin olun beni herkesten çok mutlu ediyor. Bu kardeşiniz Adana halkının mutluluğu için canını da feda etmeye hazırdır. Şimdi Alpu, Aşçıbekirli, Dağdibi, Fındıklı, Gökbez, Hamidiye, Kamışlı, Karakışlakçı, Ömerli, Yağlıtaş, Yenikonacık ve Yukarıbelemedik köylerinde 600 bin fide dağıtacağız. Eylül ayında, toplam 1 milyonu geçecek şekilde yeniden çilek fidesi dağıtacağız. Tüm bunları emin olun çok zor şartlar altında planlayıp hayata geçiriyoruz. Çiftçinin elinden tutmamız gerekiyor, köylünün elinden tutmamız gerekiyor. Çünkü bunlar üretmezse biz bir şey yiyemeyiz. Hayatımızı idame ettirmemiz için köylüye bizim destek olmamız lazım. Mustafa Kemal Atatürk, ‘Köylü Milletin Efendisidir' demişti ya! Bizlerin yeniden köylüyü milletin efendisi yapmamız gerek. Bu konuda çabalarımız desteklerimiz çalışmalarımız devam edecek. Bu günler de geçecek inşallah. Bugün Çiftçiler Günü. Çiftçilerimizin gününü kutluyorum.”

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay da çilek fidesi dağıtımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Aşkıbekirli Köyü Muhtarı Bünyamin Ortaköylü ve Karakışlakçı Köyü Muhtarı Harun Yetkin de, üreticiye verdiği destekten dolayı Başkan Zeydan Karalar'a teşekkür etti.