Çiftçilerin gözü buğday alım fiyatlarında

Doğru, bir kilogram buğdayın bu yıl çiftçiye maliyetini 4,26 TL olarak hesapladıklarını, üretimin sürekliliği için mazot, gübre, sertifikalı tohum ve fiyat farkı desteklemeleri hariç ekmeklik buğday fiyatlarının kilosunun 5.75 TL olmasını beklediklerini bildirdi. “Geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle 17 milyon ton civarında gerçekleşen buğday üretimimiz, kendi ihtiyacımız olan buğdayı da yurt dışından ithal etme mecburiyetinde bırakmıştır” diyen Mutlu Doğru, pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşının da etkisiyle buğday fiyatlarının dünya piyasalarıyla birlikte Türkiye'de de yükseldiğine dikkat çekti. Mutlu Doğru, hububat alım ve satış fiyatlarının, Türkiye'nin geniş hasat coğrafyası ve değişen piyasa koşulları göz önüne alınarak haftalık güncellenmesini, alım fiyatlarıyla beraber satış fiyatları ve şartlarının da açıklanmasını talep etti.

Bu yıl tarımsal girdi fiyatlarının yükselmesi nedeniyle çiftçinin üretim maliyetlerinin arttığını söyleyen Mutlu Doğru, Adana Çiftçiler Birliği olarak tohum, gübre, zirai ilaçlar, yaprak gübresi, işçilik, mazot, tarla kirası, hasat ve nakliye giderlerini kalem kalem hesapladıklarını söyledi. Doğru şunları kaydetti:

“Buğday üreticilerimiz ve buğday piyasalarından aldığımız bilgiler çerçevesinde, hasat döneminde, bu yılki ekmeklik buğday fiyatlarının; mazot, gübre, sertifikalı tohum ve fiyat farkı desteklemeleri hariç kilosunun 5.75 TL olmasının üretimin sürekliliği için uygun olacağı görüşüyle bakanlığımız ve kamuoyunun takdirlerine sunarız."