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Çiğdemler kar altında kaldı

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde Mart ayında açan çiğdem çiçekleri kar altında kaldı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Mart ayında açan çiğdem çiçekleri kar altında kaldı.


İlkbahara girilmesine rağmen iki gündür etkili olan soğuk ve yağışlı hava Tufanbeyli ilçesinde de etkili oldu. İlçede dün kar yağışının başlamasıyla birlikte mevsiminde açan çiğdem çiçekleri kar altında kaldı. Karların arasından çıkmaya çalışan çiğdem çiçekleri kartpostallık görüntüler oluşturdu. İlçenin yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Soğuk ve yağışlı havanın birkaç gün daha devam edeceği öğrenildi.

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