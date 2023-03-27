İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Cihangir Kebap, iftarda yoğun ilgi görüyor

Adana’da 3 şubesiyle hizmet veren Cihangir Kebap, iftar saatlerinde yoğun ilgi görüyor.

Adana'da 3 şubesiyle hizmet veren Cihangir Kebap, iftar saatlerinde yoğun ilgi görüyor.


Şehirde biri büryancı olmak üzere 3 şubesi bulunan Cihangir Korkmaz'ın sahibi olduğu Cihangir Kebap, her akşam iftar saatinde Adanalıları misafir ediyor. Ramazan ayı nedeniyle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kebapçıya gelenler özellikle iftar nedeniyle hazırlanan menüleri tercih ettiği belirtildi.


Kebapçı Cihangir Korkmaz, 3 şubesinin de her akşam dolduğunu belirterek "Adanalılar kaliteli hizmet için bizleri tercih ediyor. İftar nedeniyle özel menülerimiz var ve onları tercih ediyorlar. Birbirinden farklı salatalarımız, tescilli Adana Kebabımız ve diğer özel lezzetlerimizle misafirlerimizi bekliyoruz” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.