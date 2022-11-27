Adana kebabını tüm dünyada tattırmak isteyen Cihangir Kebap, Ordu ve İskenderun'da şube açıyor.

Merkez Seyhan ilçesinde 1995 yılından bu yana sektörün içerisinde olan ve kendine özgü lezzetlerle yurt içi ve yurt dışından çok fazla talep alan Cihangir Korkmaz, Güzelyalı, Türkmenbaşı ve Ziyapaşa şubelerinin ardından Ordu ve İskenderun'a franchise verdi. Geçtiğimiz günlerde imzalanan sözleşme ile 2 kentte de Cihangir Kebap, lezzetseverler ile buluşacak.

Cihangir Korkmaz, yeni şubelerin geleceğini belirterek, “Yakında yurt içi ve yurt dışında birçok noktada olacağız. Gerçek Adana kebabını tüm dünyada tattırmak için uğraşıyoruz. Bu amacımıza da en yakın zamanda ulaşacağız” dedi.