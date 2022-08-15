Cihangir Kebap'ın 3. şubesi açıldı

Adana'da Cihangir Kebap'ın 3. şubesinin açılışı gerçekleştirildi.

Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Cihangir Korkmaz, Güzelyalı ve Türkmenbaşı şubelerinin ardından merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı üzerinde ‘Dürümmatik' adıyla 3. şubesini açtı. Şubenin açılışı Seyhan Kaymakamı Mustafa Yavuz, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Adana kebap dürüm konseptinin ön plana çıkacağı ‘Dürümmatik'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Cihangir Korkmaz, “Şubelerimizin devamı gelecek. Yakında yurt içi ve yurt dışında birçok noktada olacağız. Gerçek Adana kebabını tüm dünyada tattırmak için uğraşıyoruz. Bu amacımıza da en yakın zamanda ulaşacağız” dedi.