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Cihangirspor ligde namağlup ilerliyor

Adana’da birinci amatör ligde mücadele eden Cihangirspor, ligde namağlup ilerliyor.

Adana'da birinci amatör ligde mücadele eden Cihangirspor, ligde namağlup ilerliyor.


Cihangir Korkmaz'a ait 1.Amatör Lig Büyükler D grubundan mücadele veren Cihangirspor ligde namağlup ilerliyor. Oynadığı 3 maçı da kazanan Cihangirspor, yarın Kayhan Kaynak Kardeşler Stadı'nda Yüreğir Çelikspor ile karşılaşacak.


Cihangispor Başkanı Cihangir Korkmaz, “Her maça aynı istekle hazırlanıyoruz. Bu maçı da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Her zaman onların yanındayım” dedi.

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