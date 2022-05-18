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Cihangirspor Süper Amatör Lig'e yükseldi

Adanalı kebapçı Cihangir Korkmaz’ın başkanlığını yaptığı Cihangirspor, Süper Amatör Lig’e yükseldi.

Adanalı kebapçı Cihangir Korkmaz'ın başkanlığını yaptığı Cihangirspor, Süper Amatör Lig'e yükseldi.


Adana'da Birinci Amatör Ligde mücadele eden Cihangirspor, Play-Off karşılaşmalarında Yüreğir Demirspor'u 5-1 mağlup etti.


Bu sonuçla ligi tamamlayan Cihangirspor, Süper Amatör Lig'e yükseldi.


Cihangirspor Başkanı Cihangir Korkmaz, “Her maça aynı istekle hazırlandık. Play-Off maçını da kazanıp Süper Amatör Lig'e çıktık. Oyuncularıma güveniyorum. Her zaman onların yanındayım. Ekim ayında başlayacak lige hazırlıklarımız başladı” dedi.

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