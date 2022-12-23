Çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne uluslararası operasyon

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri kentte “çıkar amaçlı silahlı suç örgütü” kurulduğunu, liderliğini ise C.İ.'nin yaptığını belirledi. Polis savcılıktan alınan izinle suç örgütü lideri ve üyelerini teknik ve fiziki olarak takibe başladı. Yapılan takipte suç örgütünün 4 cinayet olayında 5 kişinin öldürülmesine, yaralama ve nitelikli yağma olaylarına karıştığını belirledi. Polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattığında çete lideri C.İ.'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kaçtığını, yanında iki çete üyesi olduğunu, yardımcısı oğlu Y.İ.'nin ise İstanbul'da olduğunu belirledi. Polis yapılan çalışmaların ardından bugün şafak vakti Adana merkezli 4 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde operasyon başlattı. Polis eş zamanlı olarak 58 adreste 46 zanlıyı yakalamak için özel hareketin de desteğiyle kapıları koç başlarıyla kırarak evlere girdi. Yapılan operasyonda çete elebaşı, yardımcısı oğluyla birlikte 40 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlıların evlerinde yapılan aramada ise uzi marka silahlar ve uyuşturucular ele geçirildi. Çete elebaşı ve oğlunun lüks yaşam sürdüğü, ikisinin de rezidansta oturduğu, Y.İ.'nin İstanbul'daki evinden sinyal kesici jammer çıktığı öğrenildi. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete getirildi.