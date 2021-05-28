Çin aşısı yapılan sağlık çalışanlarında antikor yüzde 98.2 tespit edildi

2 tespit edildi.

ÇÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferdi Tanır, araştırmanın Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesinde çalışan 282 sağlık çalışanında yapıldığını ve 3 aşamadan oluştuğunu belirtti. Sonuçlarını paylaştıkları çalışmanın ilk aşama olduğunu belirten Prof. Dr. Tanır, araştırmadaki amacın sağlık çalışanlarında uygulanan kamuoyunda Çin aşısı olarak bilinen inaktif SARS-CoV-2 (CoronaVac) aşısına karşı oluşan bağışıklık yanıtının araştırılması olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Tanır, çalışmada iki doz aşı uygulanan sağlık çalışanlarında oluşan bağışıklık cevabının (antikor) incelendiğini, çalışma sonuçlarına göre yüzde 98.2 gibi yüksek oranda tespit edilebilir antikor geliştiğini saptadıklarını kaydetti.

Daha önce Covid-19 geçirmiş olan kişilerin tamamında yüksek seviyede antikor oluştuğu, ileri yaş veya kronik hastalığı olan kişilerde antikor seviyelerinin daha düşük olduğunun gözlemlendiğini kaydeden Prof. Dr. Tanır, bu bulguların “Yaşlı bireylerde ve bağışıklık yanıtı gelişmeyen kişilerde üçüncü doz gerekli mi?” sorusuna neden olduğunu ayrıca aşılama sonrası hiç bir ciddi istenmeyen etki saptanmadığını ifade etti. Prof. Dr. Tanır, “Çalışmanın 3. ve 6. ay sonuçlarında ise antikor seviyelerindeki değişimi ve aşının klinik hastalıktan koruyuculuk oranlarını, bağışıklık yanıtı gelişmeyen kişilerde geç yanıtın oluşmasını, antikor cevabı düşük olan kişilerde ise ilk 6 ayın sonunda antikor seviyelerindeki olası değişimleri tespit etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Prof. Dr. Ferdi Tanır, çalışmaya Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu tarafından finansal destek sağlandığını sözlerine ekledi.