Çin ile Adana arasında ticaret köprüsü kuruluyor

Çin'in Ningbo kenti yöneticileri ve iş adamlarından oluşan heyet, ticari ve sosyo kültürel ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla temaslarda bulunmak üzere Adana Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Heyetler arasında karşılıklı ticaretin arttırılması, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi yönünde yapılan müzakerelerin ardından, iki şehir arasında ticaret köprüsü kurulması konusunda mutabakat sağlandı.

Ningbo Serbest Ticaret Bölgesi ve Ticari İşbirliği Bürosu Genel Müdür Yardımcısı, Ningbo Dış İlişkiler Merkezi Direktörü, Ningbo Halkı Siyasi Danışma Komitesi Başkan Vekili, Siyasi Danışma Komitesi Direktörü, Eğitim, Bilim ve Spor Komitesi Direktörü, Schliecher Elekronik Şirketi Ceo'su ve Arge Müdürü ile iş adamlarının katıldığı ziyarette Adana ile Çin arasında yapılabilecek ticari ve sosyal işbirliği imkanları görüşüldü.

Ningbo'nun 7000 yıllık bir liman ve sanayi şehri olduğu, Ningbo Limanının Çin'de 4. sırada yer aldığı, 1 milyar ton yük ile konteyner taşımacılığında 3. en büyük liman olduğu, Ningbo'dan yıllık 100 milyar dolar, Ningbo Limanından ise yıllık 200 milyar dolar ihracat yapıldığı bilgisi verildi. Ningbo'nun yıllık 1 milyon adet otomobil ürettiği, ekonomisinde sırasıyla petrol, beyaz eşya, tekstil, hazır giyim ve yedek parça üretiminin en üst sıralarda yer aldığı, kimyasallar, gıda maddeleri, şarap, hammadeler, demir, bakır, kömür gibi madenler ve medikal cihazlar ithal ettikleri bu nedenle Adana ve Türkiye ile işbirliği imkanlarının araştırıldığı ifade edildi.

Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe ise Ningbo heyetinin çok doğru bir noktada olduğunu belirterek “Adana, tarımsal üretimde Türkiye'nin en büyük ovasında yer almaktadır. Tarım ve gıda ürünleri imalat sanayi, bölgemizin en gelişmiş sektörlerindendir. Ciro bazlı olarak Adana sanayi imalatının yüzde 20,5'i gıda, yüzde 18,5'i tekstil, yüzde 13'ü kimyasallardan oluşuyor. Motorlu taşıtlar, plastik kauçuk, mineral ve metaller ise sanayimizin sırasıyla en büyük sektörleri. Bu bakımdan Ningbo olarak ithal etmek istediğiniz ürünler için Türkiye'nin en doğru şehri Adana'dır. Ayrıca Adana, limanları, uluslar arası yollar üzerindeki stratejik konumu, köklü sanayi geçmişi ile ticaretin yanında ortak üretim için çok uygun bir bölgedir. Biz ticaret ve yatırımlar noktasında Ningbo ile işbirliğine hazırız. Bu teması kalıcı hale getirmek için bürokratlarımız gerekli irtibatları kurdular. Karşılıklı heyet ziyaretleri ile bu ilişkiyi geliştireceğiz. Ningbo gibi güçlü bir partnerle çalışmak bizim için çok önemli. İnşallah bu köprü sizlerin de temenni ettiği gibi kardeş şehir olma noktasına doğru ilerliyor” dedi.

Toplantı iş adamlarının, ithalat, ihracat ve ortak yatırım olanaklarına dair görüşmeleri ile tamamlandı.