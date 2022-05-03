İhlas Haber Ajansı

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Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

Adana’nın Kozan ilçesinde bayramlaşmadan dönen bir kişiyi 3 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen zanlı adliyeye sevk edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde bayramlaşmadan dönen bir kişiyi 3 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen zanlı adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, olay, Ramazan Bayramının ilk günü saat 16.00 sularında Cumhuriyet Mahallesi Dörtyol kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Aydın'ı (54) akrabaları ile bayramlaştıktan sonra evine dönmek üzere yola çıktı. Bu sırada Süleyman K. (24) isimli şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. 3 yerinden bıçaklanan Aydın hayatını kaybetti. Cinayetin ardından Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Polis kısa sürede zanlıyı belirleyip yaptığı baskınla yakaladı. Zanlı ifadesi alındıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi.

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