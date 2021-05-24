Cinayete kurban giden Tuğçe'nin annesi: "Kızımın hayatını tehditlerle zindan etti"

Adana'nın Kozan ilçesinde dün gece Suriyeli kadın ile birlikte silahla öldürüldükten sonra cansız bedeni bulunan Tuğçe Duman'ın annesi Hatice Kır, kızını sürekli tehdit eden sevgilisinin öldürdüğünü ileri sürdü.

Olay, gece yarısı ilçeye bağlı Eskikabasakal Mahallesi Müftü Mustafa Sokak'taki kanal mevkisinde meydana geldi. Pompalı tüfekle vurularak öldürülen Tuğçe Duman (27) ve Melek Elşemo'nun (24) cesetlerinin bulunmasının ardından jandarma İsmail A. ile oğlu Murat A.'yı gözaltına alındı.

Cinayetin aydınlatılması için çalışmalar sürerken, öldürülen Tuğçe Duman'ın annesi Hatice Kır, ağabeyinin dini nikahlı eşi Melek Elşemo ile kızını, Tuğçe'nin sevgilisi F.A.'nın öldürdüğünü ileri sürdü.

Kızının Kayseri'deki kocasıyla boşanma aşamasında olduğunu ve barışmak için geri gittiğini bu yüzden geri döndüğünü iddia ederek, “Kızım eşinden ayrılıyordu. Bu çocukla tanışmış zindan gibi sürekli tehdit ediyordu. Bizi öldürmekle tehdit ederdi. Ben kızımdan duyduklarımı söylüyorum. Eşinden ayrılalı 2 yıl oluyor. Bir buçuk yıl benim yanımda kaldı. Eşi ile barıştı gitti. Bu çocuk tekrar hayatına girdi, zindan gibi. Sürekli tehdit ediyordu kızımı. Boşanma aşamasında geri döndü çocukları için geri döndü. Nerede nasıl tanıştıklarını bilmiyorum. Süreç böyle ilerledi” dedi.

3 ay önce koruma kararı aldırmış

F.A.'nın sürekli Tuğçe'yi tehdit ettiğini ve uzaklaştırma kararı aldırdığını anlatan Kır, “'Aileni öldürürüm. Elinde kozlarım var' dedi. Bir telefonun içinde ne olabilir ki. Kızımı götürdü çocuk 2 gün sonra polis buldu, getirdi. Sonra kızım bizi istemedi bizden korkmuş sığınma evini tercih etti. Ben kızımın ardındayım kızımı sığınma evinden aldım. Bir süre sonra onunla görüştüğünü gördüm tespit ettim. Tepki gösterdim. Dün akşam bir şey demedi. Biz kalktığımızda yoktu. Yanında bulunan Melek benim abimin dini nikahlı eşi bir haftalığına gelmişti. Bugün Kayseri'ye köyüne gidecekti. Biz F.A. diye biliyoruz öldüren. Kızımı tehdit eden oydu. Daha önce kızım koruma kararı almıştı” diye konuştu.