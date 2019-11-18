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Cinsel gücü arttırıcı çikolata operasyonu

Adana’da bir depoya yapılan baskında sağlığa zararlı ve yasak olduğu değerlendirilen gücü arttırıcı bin 380 adet çikolata, 6 bin 360 kutu içecek, 3 bin 70 adet hap ve sprey ele geçirildi.

Adana'da bir depoya yapılan baskında sağlığa zararlı ve yasak olduğu değerlendirilen gücü arttırıcı bin 380 adet çikolata, 6 bin 360 kutu içecek, 3 bin 70 adet hap ve sprey ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri bir depoda sağlığa zararlı ve yasak olduğu değerlendirilen cinsel gücü arttırıcı çikolata bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. İhbar üzerine polis merkez Seyhan ilçesi, Aydınlar Mahallesi'ndeki depoya baskın yaptı.


Depoda, cinsel gücü arttırıcı bin 380 adet çikolata, 6 bin 360 kutu içecek, 3 bin 70 adet hap ve sprey ele geçirildi.


Olayla ilgili M.A. isimli şüpheli gözaltına alındı. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken, ele geçen ürünler imha edildi.

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