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Cinsel istismarcı suç makinesi çıktı

Adana’da bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülerek linç edilmek istenen zanlı tutuklandı.

Adana'da bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülerek linç edilmek istenen zanlı tutuklandı. Şahsın aralarında cinsel istismarın da olduğu 26 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.


Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, 2000 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bir şahıs kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Kız çocuğunun bağırmasıyla mahalleli toplanıp şüpheliyi yakaladı. Bazı vatandaşlar da polise haber verdi. Kızgın kalabalık polis gelinceye kadar şahsı darp etmeye başladı. Olay yerine gelen polis linç edilmek istenen kişiyi vatandaşların elinden aldı. Vatandaşların tekme ve tokatlarla darp ettiği zanlı, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.


Zanlının isminin Yusuf T. (32) olduğu ve olay günü motosiklet ile giderken iki kız çocuğunu taciz ettiği, bu nedenle mahalleliyi isyan ettirdiği ortaya çıktı.


Suçlamaları kabul etmeyen zanlı adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanan zanlının aralarında cinsel istismar, yaralama, tehdit, hakaret gibi 26 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

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